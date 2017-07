Gold Cup alweer bijna voorbij voor Curaçao

De voetballers van Curaçao hebben ook hun tweede groepswedstrijd verloren in de Gold Cup. Ze gingen in Denver met 2-0 onderuit tegen El Salvador, nadat eerder al Jamaica met dezelfde cijfers te sterk was gebleken voor de Gold Cup-debutant.

Om als een van de twee beste nummer drie toch nog kans te maken op een plek in de kwartfinales van het continentale kampioenschap voor landen uit Midden- en Noord-Amerika, moet Curaçao zijn laatste groepsduel winnen van Mexico, veruit het sterkste land in de poule.