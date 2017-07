President Trump neemt zijn zoon niks kwalijk

De Amerikaanse president Trump was niet op de hoogte van de bijeenkomst die zijn zoon Donald Trump jr. had met een Russische advocate. In een interview met persbureau Reuters zegt Trump ook dat hij zijn zoon dat contact niet kwalijk neemt. "Ik denk dat veel mensen naar die bijeenkomst toe zouden gaan", aldus de president.

The New York Times onthulde deze week dat de oudste zoon van Trump in een mail van een bevriende bemiddelaar te horen had gekregen dat de Russische regering de campagne van zijn vader wilde helpen. De Russische advocate zou Trump jr. belastende informatie over Hillary Clinton kunnen geven.

Trump jr. publiceerde zelf de e-mailwisseling waaruit bleek dat hij op de hoogte was dat de informatie afkomstig was van de Russische regering. In een vraaggesprek met de Amerikaanse nieuwszender Fox News zei hij al dat zijn vader niet op de hoogte was van zijn Russische contacten.

Poetin

Het Amerikaanse ministerie van Justitie stelde eerder dit jaar Robert Mueller aan als speciaal aanklager om onderzoek te doen naar mogelijke inmenging van Rusland bij de presidentsverkiezingen. Dat onderzoek richt zich vooral op banden tussen het campagneteam van Trump en de Russen.

Volgens de president is daar geen sprake van. In het interview met Reuters vertelt hij dat hij het de Russische president Poetin op de man af heeft gevraagd tijdens de G20 in Hamburg afgelopen vorige week. "Ik vroeg hem of hij dat gedaan heeft", aldus Trump. Poetin ontkende dat stellig.

Trump vroeg het daarna nog een keer "op een totaal andere manier" zegt hij in het interview. "Absoluut niet", zou Poetin hebben geantwoord. Trump gaf geen concreet antwoord op de vraag of hij de Russische president op zijn woord geloofd.