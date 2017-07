Video: IS-strijders Mosul geven zich over aan Iraakse leger

Iraakse militairen hebben beelden verspreid van de overgave van vermoedelijke IS-strijders in Mosul. De beelden zijn dinsdag en woensdag gemaakt.

In de ene video zit een groep bebaarde mannen met ontbloot bovenlijf op de resten van een gebouw. In een tweede video lopen andere mannen in een rij over de puinhopen in Mosul. Sommigen van hen zijn geboeid. Ook lopen een paar mannen op krukken.