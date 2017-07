Het is definitief: Hoogeveen krijgt subsidie voor ijsbaan

Na een felle strijd tussen Hoogeveen en Assen is besloten dat Hoogeveen vijf miljoen euro krijgt van de provincie Drenthe voor de bouw van een kunstijsbaan. Een meerderheid van de Provinciale Staten heeft vandaag voor de bijdrage aan Hoogeveen gekozen.

Het vraagstuk speelde jarenlang in Drenthe. De strijd begon toen duidelijk werd dat er plannen waren om de oude kunstijsbaan in Assen te sluiten. Dat is ruim een jaar geleden gebeurd.

Maar Drenthe zonder ijsbaan kan niet, vond de provincie. En dus lag er vijf miljoen euro op de plank voor de bouw van een nieuwe baan. Hoogeveen en Assen dienden beiden een plan in.

Ice World

Assen wilde een kunstijsbaan aanleggen, maar dan als onderdeel van een groter en duurder complex. De gemeente wil naast het TT-terrein een soort Ice World, met naast een 400-meterbaan onder meer een skihal, een ijsklimhal en een baan gericht op ijshockey, shorttrack en kunstschaatsen. De kosten zouden op zeker 40 miljoen euro komen.

Hoogeveen wil een kunstijsbaan van 400 meter bouwen, voor 18,6 miljoen euro.