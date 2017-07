Verstappen vreest dat de regen te laat komt

Aan morele steun heeft Max Verstappen in Oostenrijk geen gebrek. Het wemelt in Spielberg van de Nederlanders. "Het is bijna een thuisrace voor hem", zegt Jeroen Huis in 't Veld van reisbureau Sportstadion.

"We hebben hier 8.000 klanten. Ruim de helft zit bij elkaar op een speciale Verstappen-tribune, meteen na de eerste bocht." Er was volgens Huis in 't Veld een run op de kaartjes. "Binnen twee dagen was alles op. Dat komt omdat deze race relatief betaalbaar is."

14 uur in de bus

De laatste bussen met Verstappenfans zijn vanochtend pas gearriveerd in Spielberg. "Dat zijn mensen die alleen voor de race komen. Ze hebben veertien uur in de bus gezeten en moeten na de race meteen weer 14 uur terug. Dus dat zijn diehards. Gelukkig is er de hele dag genoeg actie hier."