Pole voor Bottas, slordige Verstappen op plaats vijf

Max Verstappen heeft in de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk van zondag geen beste beurt gemaakt. Na twee slordig gereden ronden had hij de zesde tijd (1.04,983) achter zijn naam staan. Omdat in zijn laatste poging de gele vlag uit ging, zat een verbetering er niet meer in. Nog los van het feit dat de Red Bull-coureur in die ronde van de baan raakte.

Desondanks start Verstappen de race vanaf positie vijf, omdat Lewis Hamilton weliswaar voor hem eindigde, maar vijf plekken moet inleveren als straf voor een versnellingsbakwissel.