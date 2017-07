De sport van zondag bij de NOS

Formule 1 in Oostenrijk

Om 14.00 uur start in Spielberg de Grand Prix van Oostenrijk. Max Verstappen start in de thuisrace van zijn team Red Bull vanaf de vijfde plaats.

De race is te volgen in het liveblog op NOS.nl en in Studio Sport zijn een samenvatting en een analyse van Giedo van der Garde te zien.

World Grand Prix

Ook de volleybalfans kunnen vandaag bij de NOS terecht. De derde wedstrijd van de Nederlandse volleybalsters in de World Grand Prix is live te zien op NOS.nl en NPO 2, vanaf 17.30 uur. Tegenstander is Japan.

Een samenvatting is te zien in Studio Sport, waarin ook beelden te zien zijn van de Diamond League-wedstrijden in Londen en de wereldbekerwedstrijden roeien in Luzern.