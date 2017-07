'Turkse herdenking in Apeldoorn gaat door, met of zonder vice-premier'

De herdenking dinsdag in Apeldoorn van de couppoging in Turkije gaat door, met of zonder vicepremier. Dat zegt de organisatie van het evenement, de Unie van Europese Turkse Democraten. De Turkse vicepremier Türkes wil aanstaande dinsdag spreken bij de bijeenkomst, maar het Nederlandse kabinet heeft laten weten dat hij niet welkom is.

Volgens het kabinet is het gezien de huidige relatie tussen Nederland en Turkije niet gewenst dat Turkse kabinetsleden naar Nederland komen.

De relatie tussen de landen is bekoeld nadat het Nederlandse kabinet bezwaar maakte tegen toespraken die Turkse ministers wilden komen houden. De politici wilden campagne komen voeren voor het Turkse referendum over de uitbreiding van de macht van president Erdogan.

Maar minister Cavusoglu van Buitenlandse Zaken kreeg geen toestemming om te landen. Zijn collega Kaya van Familiezaken kwam met de auto uit Duitsland naar Rotterdam, maar ze werd uitgezet als ongewenst vreemdeling.

Orpheus

De herdenking volgende week wordt gehouden in het Apeldoornse congrescentrum Orpheus. Directeur Meta Neeleman zegt dat het evenement nog steeds in de agenda staat. Het congrescentrum kreeg pas laat te horen dat er iemand van de Turkse regering zou langskomen. Volgens haar werden er niet veel mensen bij de bijeenkomst verwacht.

Orpheus richt zich erop de bezoekers zo goed mogelijk in te lichten en wil zich verder niet in de discussie mengen. "Ik kan mij voorstellen dat hij niet welkom is, dan is dat zo en gaan we er in mee", zegt zij.

Of de gemeente Apeldoorn ermee instemt dat het evenment doorgaat is niet bekend. Later op de dag komt de gemeenteraad met een reactie.