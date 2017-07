Grieken en Turken worden het niet eens over Cyprus

De Grieks- en Turks-Cypriotische afvaardigingen zijn het bij gesprekken op hoog niveau in Zwitserland niet eens geworden over het beëindigen van het al ruim veertig jaar durende conflict over Cyprus. VN-secretaris-generaal Guterres maakte vannacht het mislukken van de onderhandelingen bekend.

Tijdens een persbijeenkomst zei Guterres dat ondanks de inzet van beide partijen de conferentie over Cyprus was gesloten zonder overeenkomst. Hij was gisteren naar Zwitserland gegaan in de hoop een akkoord te kunnen sluiten. Ook de Amerikaanse vicepremier Mike Pence had de Grieks- en Turks-Cypriotische onderhandelaars gebeld om hen op het hart te drukken deze "historische kans" te grijpen.

Conflictpunten

Een van de aanwezigen sprak tegen persbureau Reuters van een stormachtige laatste sessie die om 02.00 uur 's nachts door Guterres werd beëindigd. Belangrijkste conflictpunt zou zijn dat de Turken vasthouden aan het handhaven van militairen op het eiland en het recht willen houden om in te kunnen grijpen. De Turken stuurden in juli 1974 militairen naar het eiland die het noordelijke deel bezetten. De invasie eindigde in de verdeling van Cyprus langs de door de VN bewaakte Groene Lijn.

Ook over de geografische verdeling van het eiland zouden de twee partijen het nog steeds niet eens zijn. Guterres liet zich niet uit over de conflictpunten tussen de Griekse en Turkse Cyprioten. Hij wilde alleen kwijt dat er op een aantal terreinen een groot verschil van inzicht bestaat.

In juni van het vorig jaar hadden de leiders van de twee Cypriotische kampen nog uitgesproken dat een hereniging van het eiland aanstaande was. Over de hereniging van Cyprus wordt al tientallen jaren gesproken. Vorig jaar november mislukte een poging in Zwitserland om het eens te worden.