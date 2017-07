Pastor Curaçao krijgt 9 jaar cel voor ontucht en verkrachting

Pastor Orlando B. (54) is op Curaçao veroordeeld tot negen jaar cel voor het seksueel misbruiken van drie tienermeisjes en vier jonge vrouwen. Hij was de oprichter en leider van de Rains of Blessingskerk, maar B. mag veertien jaar geen leidende functie meer in een kerk hebben.

Het OM had achttien jaar cel geëist en wilde ook dat de man twintig jaar niet meer in een kerk mocht werken.

Het misbruik begon in 2003. Het jongste slachtoffer was 11. De pastor verkrachtte meisjes onder meer onder de noemer van duiveluitdrijving. Hij maakte ze bang door te zeggen dat er demonen in hun lichaam zaten en dat hij die wakker zou maken als ze over het misbruik zouden vertellen.

Andere slachtoffers zwegen volgens de rechtbank jarenlang over wat hun was overkomen uit verwarring, schaamte en ontzag voor de charismatische kerkleider.

Morningafterpil

Orlando B. drogeerde meisjes en gebruikte geregeld geweld. Na het misbruik gaf hij geld om de morningafterpil te kopen. Een van de slachtoffers raakte vijf keer zwanger, waarna B. de abortussen betaalde.

Pas eind 2015 durfde een meisje aangifte te doen tegen B. en zo kwam de grootste ontuchtzaak op Curaçao aan het licht. Veel slachtoffers deden alsnog aangifte. Er kwamen ook meldingen uit dependances van de Rains of Blessingskerk in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Tilburg.

Van de twintig aanklachten behandelde de rechtbank op Curaçao er tien, waarvan er zeven bewezen worden geacht. Daarbij is ook een verkrachting van een minderjarig meisje in een hotel in Rotterdam. De andere zaken speelden op Curaçao, onder meer in het huis van B., waar hij soms meisjes te logeren kreeg.

Vertrouwenspersoon

De pastor beriep zich tijdens de behandeling van zijn zaak op zijn zwijgrecht en dat neemt de rechtbank hem kwalijk. Hij toonde geen gevoel voor de slachtoffers, laat staan dat hij spijt betuigde. Terwijl hij toch misbruik heeft gemaakt van zijn overwicht op de meisjes en jonge vrouwen en van zijn positie als vertrouwenspersoon, zegt de rechtbank.

De straf viel lichter uit dan de eis van het OM omdat B. op een aantal punten werd vrijgesproken. Zo konden sommige details niet worden bewezen, of waren de verklaringen en herinneringen van slachtoffers te vaag. Dat een vrouw van 24 bijvoorbeeld zei dat ze "een jaar of 14" moet zijn geweest tijdens de ontucht of verkrachting, was voor de rechtbank niet exact genoeg.

Nieuwe strafmaat

Verder lieten de rechters meewegen dat B. een blanco strafblad had en dat Curaçao sinds 2011 als land met een aparte status een nieuw Wetboek van Strafrecht heeft. Daarin gelden voor zedenzaken minder zware straffen dan voorheen. Hoewel veel van het misbruik van voor die tijd stamt, liet de rechtbank toch de nieuwe strafmaat gelden.