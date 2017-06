Eis 18 jaar in grootste misbruikschandaal Curaçao

Een 54-jarige pastoor op Curaçao moet wat het Openbaar Ministerie (OM) betreft achttien jaar de cel in. Ook mag hij 20 jaar geen kerk meer leiden. De pastoor zou op grote schaal kerkgangers hebben misbruikt. Zijn jongste slachtoffer was 11 jaar oud. Het misbruik begon in 2003.

Het gaat om de grootste ontuchtzaak die Curaçao volgens het OM ooit gekend heeft. Eind 2015, meer dan een jaar geleden was er één meisje zo dapper om aangifte te doen tegen de pastoor en leider van de Rains of Blessingskerk

Daarna stroomden de aangiftes binnen. Ook vanuit Nederland, waar dependances van de kerk in Tilburg, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam staan. Meer dan twintig zaken kwamen aan het licht. Tien daarvan belandden woensdag op zitting. Ook de slachtoffers waren daarbij aanwezig. Hun verklaringen werden voorgelezen.

Duivelsuitdrijving

De pastoor verkrachtte de meisjes onder de noemer van duiveluitdrijving. Hij maakte ze bang door te zeggen dat ze bezeten waren van demonen die hij in hun lichaam had gestopt. Hij zou die wakker maken als ze ook maar iets van het misbruik zouden zeggen.

Orlando B. drogeerde zijn slachtoffers en gebruikte veel geweld. Sommige meisjes kwamen bij terwijl ze met bloed besmeurd waren. Een van de slachtoffers raakte vijf keer zwanger, waarna hij haar naar de dokter bracht en betaalde voor de abortussen. Na het misbruik gaf hij geld aan de meisjes om een morning-afterpil te kopen. De pastoor beroept zich op zijn zwijgrecht.

Curaçao heeft een lange geschiedenis van ontucht en misbruik. De katholieke Kerk speelt in dit verband ook een bedenkelijke rol. Het bisdom Willemstad heeft een speciale commissie, maar die doet niets. De kerk laat onderzoek over aan Justitie.