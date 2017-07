Europese Commissie wil Italianen helpen met vluchtelingenprobleem

Italië moet onmiddellijk steun krijgen om het vluchtelingenprobleem op te lossen, vindt de Europese Commissie. De lidstaten staan echter niet te dringen. Frans Timmermans, de vice-voorzitter van de Europese Commissie, vindt dat Italië niet aan z'n lot over gelaten mag worden.

De Europese Commissie is voorzichtig met het beloven van al teveel geld. Ze roepen de lidstaten op om bij te dragen aan verschillende fondsen om het probleem op te lossen. Het is de bedoeling dat de ministers van Justitie donderdag in de Estse hoofdstad Tallinn besluiten nemen over de Italiaanse vluchtelingencrisis.

Italië kan de toestroom van vluchtelingen bijna niet meer aan. Rome wil dat andere landen meer vluchtelingen opnemen, lidstaten hebben daar geen concrete toezeggingen over gedaan. Vorige week zei de Italiaanse EU-ambassadeur dat het land zijn havens dreigt te sluiten voor boten van hulporganisaties die geredde mensen binnenbrengen. Italië sprak eerder de wens uit dat boten met migranten ook naar havens in andere EU-landen, zoals Frankrijk of Rotterdam, doorvaren.

Het is Italië een doorn in het oog dat afspraken over het herverdelen van vluchtelingen nauwelijks worden nagekomen. De Europese Commissie neemt juridische stappen tegen landen die niet mee willen doen aan een herverdeling.

Management

De Europese Commissie wil wel geld geven voor nieuwe fondsen. Zo moet er een zogenoemd Maritiem-reddingscentrum komen in Libië en een speciaal kantoor in Italië waar alle gegevens van vluchtelingen worden verwerkt. 'Migratiemanagement', in EU-taal.

Daarnaast moeten vluchtelingen worden aangemoedigd om terug te gaan. Ook daar wordt extra geld voor vrijgemaakt. Lidstaten worden opgeroepen om in het fonds waar dat uit moet komen geld te storten.

Veilig

Europa is dus bereid om Italië te helpen, maar dan moeten de Italianen zelf ook wat doen. Zo moeten de vluchtelingen beter geregistreerd worden. De Europese Commissie wil vooral meer inzicht in de Eritreeërs die momenteel in Italië verblijven. De procedures zijn nu ook niet helder en eenduidig, aldus de commissie.

De Italianen moeten tevens een lijst opstellen met veilige landen, waar asielzoekers naar teruggestuurd kunnen worden. Nederland, maar ook Duitsland, heeft al zo'n lijst.