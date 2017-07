EU wil koekje van eigen deeg voor landen van afgewezen asielzoekers

In het verleden vonden veel EU-leiders het vooral een Noord-Europees probleem en keken ze een beetje verveeld om zich heen als het onderwerp ter sprake kwam. Maar nu is er een soort binding ontstaan. Iedereen heeft er last van en bijna alle landen willen actie.

De conclusie tijdens de top van vorige week was nog ambtelijk van toon. Het visumbeleid moet worden heroverwogen, maar het is volgens diplomaten in Brussel niets minder dan een koekje van eigen deeg. Het gaat om het niet verstrekken van visa voor mensen met diplomatieke paspoorten en zogenoemde dienstpaspoorten.

"We proberen het zo vorm te geven dat we vooral de machthebbers treffen, de mensen die aan de touwtjes trekken. De 'gewone' mensen en de zakenmensen proberen we niet te raken", vertelt een diplomaat die nauw bij de besprekingen is betrokken.

Voorbeeld stellen

De komende weken wordt het voorstel uitgewerkt. De EU landen zijn op zoek naar een land om een voorbeeld te stellen. En dat is nog niet zo makkelijk. "De meeste landen hebben wel een speciale band met Europese landen door het verleden en ze willen die niet meteen op het spel zetten." Landen als Tunesië, Algerije, maar ook Congo zullen niet het voorbeeld worden. "Marokko zal het ook niet zijn. Het zal nog een hele zoektocht worden", aldus de diplomaat.