Bouwtoezicht blijft voorlopig nog taak van gemeente

De controle op de bouw van huizen, kantoren en andere gebouwen blijft in elk geval tot 2019 een taak van de gemeenten. Minister Plasterk stelt de invoering van een wet met een jaar uit, waarin staat dat een private partij het toezicht overneemt van de gemeenten.

De Eerste Kamer debatteerde vandaag over de nieuwe wet en had nog wel een aantal bezwaren. Daarnaast hadden de vier grote steden de senaat opgeroepen de wet niet aan te nemen. Plasterk geeft de gemeenten nu tijd voor aanvullingen op de wet.

Hij blijft er echter bij, dat hij niet bang is voor toenemende onveiligheid als de controle van de bouw van huizen, kantoren en andere gebouwen in handen komt van een private partij. Plasterk snapt niets van de zorgen van de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag, die vandaag in een brandbrief waarschuwen voor een slechter bouwtoezicht. "Het wordt niet onveiliger", aldus de minister.

In de wet, die in februari door de Tweede Kamer is goedgekeurd, neemt een private kwaliteitsborger het toezicht over van de gemeenten. Deze private partij wordt door de aannemer of constructeur in de arm genomen.

Beton

Op dit moment bekijkt de gemeentelijke afdeling bouw-en woningtoezicht of de bouwvoorschriften worden nageleefd door een aannemer. Het gaat dan om bijvoorbeeld de stevigheid van de staalconstructie, de dikte van het beton, de vluchtroutes en de brandveiligheid.

Het kabinet en veel bouwbedrijven vinden dat het gemeentelijk toezicht niet werkt. Veelal is er alleen sprake van een papieren controle en zorgt het voor veel administratieve rompslomp, vinden vooral de bouwbedrijven. "Onder de huidige manier van doen zijn er ook gebreken", zegt Plasterk, nu minister voor Wonen."Het is beter dit aan een specialist over te laten."

Brandbrief

Hij denkt dat de Eerste Kamer akkoord gaat, ondanks de brandbrief van de vier gemeenten. Hij zegt dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten achter zijn plan staat, maar de VNG zegt wel degelijk problemen te zien.

De gemeente Den Haag heeft een proef gedaan met zo'n private kwaliteitsborger. Bij vier van de tien projecten moest de gemeente ingrijpen. Twee bouwprojecten zijn wegens instortingsgevaar stilgelegd.

De afgelopen jaren is het in Nederland weleens misgegaan met bouwprojecten; recentelijk stortte een parkeergarage in aanbouw in en balkons van flatbewoners in diverse steden bleken onveilig.