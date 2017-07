Grote gemeenten tegen privatisering bouwtoezicht

De vier grote gemeenten willen niet dat het toezicht op de bouw van kantoren, flats en huizenblokken wordt geprivatiseerd. Ze vragen de Eerste Kamer in een brandbrief om een wetsvoorstel waarin dat wordt geregeld te verwerpen. De Tweede Kamer heeft in februari ja gezegd tegen het voorstel en later vandaag wordt het besproken door de Eerste Kamer.

Volgens de Volkskrant zijn Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag bang dat het bouwtoezicht verslechtert als de controle wordt overgenomen door een private aanbieder.

Kwaliteitsborger

Nu zijn gemeenten verantwoordelijk voor het toezicht op de bouw en de handhaving. Maar als de plannen doorgaan komt er een nieuwe functie, de zogenoemde private kwaliteitsborger. Die controleert of aan alle voorschriften wordt voldaan.

De gemeenten kunnen geen stelsel steunen waarbij ze moeten ingrijpen als het misgaat, maar niet adequaat kunnen toezien op de bouw, zo staat in de brief aan de senaat.