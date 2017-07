Zorgwet achtervolgt Republikeinse senatoren op vakantie

De Republikeinen willen na het reces de nieuwe zorgwet aannemen. Of het zover gaat komen is nog maar de vraag.

Vorige week zou al over de nieuwe wet worden gestemd. Maar nadat bekend was geworden dat 22 miljoen Amerikanen hun zorgverzekering zouden kwijtraken en verschillende senatoren gingen twijfelen, werd die stemming uitgesteld.

Die twijfel is niet zo vreemd. Senatoren worden voor een periode van zes jaar gekozen door de inwoners van hun eigen staat. Ze zijn verantwoording schuldig aan 'hun' burgers en kunnen bij de volgende verkiezingen worden afgestraft.

Drie stemmen

De Republikeinse senatoren moeten uiteindelijk op één lijn komen te zitten, want ze hebben maar een kleine meerderheid van drie stemmen in de Senaat. Volgens The New York Times is het bij de meesten nog helemaal niet duidelijk of ze voor of tegen gaan stemmen.

Mitch McConnell, de voorzitter van de Republikeinen in de Senaat, zegt goede hoop te houden dat ze eruit komen. "Het is niet makkelijk om Amerika weer groots te maken, of wel?"

De nieuwe zorgwet is een belangrijke verkiezingsbelofte van de Republikeinse partij en in het bijzonder van president Trump. Die noemt de huidige zorgwet van Obama "mislukt, duur en gevaarlijk".