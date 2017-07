Paus steunt ouders zieke Britse baby Charlie

Paus Franciscus steunt de ouders van de doodzieke Britse baby Charlie Gard in hun strijd om alles te doen wat mogelijk is om hun kind in leven te houden. Het Vaticaan zegt in een verklaring dat de paus de zaak van de 10 maanden oude baby heeft gevolgd en dat hij met de ouders meeleeft en hun verdriet deelt.

Daarmee zwakt het Vaticaan zijn eerder ingenomen standpunt af. Vrijdag zei de Vaticaanse Academie voor Leven bij monde van aartsbisschop Vincenzo Paglia nog dat de wens van de ouders gerespecteerd moet worden, maar dat zij ook zullen moeten begrijpen dat zij in een unieke, zeer ingewikkelde situatie zitten.

Medische mogelijkheden

Daarbij zei Paglia dat de kerk tegen euthanasie is, maar dat soms geaccepteerd moet worden dat de mogelijkheden van de medische wetenschap niet onbegrensd zijn.

Charlie lijdt aan een zeldzame genetische afwijking en een hersenbeschadiging. Hij kan niet zelfstandig ademen. Vorige week verloren de ouders een rechtszaak om af te dwingen dat hij voor een experimentele behandeling naar de VS wordt gebracht. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens stelde de artsen, die de behandeling willen staken, in het gelijk. Eerder had ook een Britse rechter dat al gedaan.