Wereld voor reizigers weer iets gevaarlijker geworden

De site van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gemiddeld 210.000 keer per maand geraadpleegd. Het callcenter van het ministerie krijgt daarnaast zo'n 3000 telefoontjes per dag van Nederlanders met vragen. Steeds vaker zijn het telefoontjes over familieleden die vermist lijken. In het overgrote deel van de gevallen blijkt al snel dat van vermissing geen sprake is, maar is iemand door slechte internetverbindingen een tijdje onbereikbaar.

In ongeveer zeventig gevallen per jaar blijkt er echt iemand verdwenen. Maar ook dat komt bijna altijd weer goed. In totaal moet de consulaire dienst zo'n 1000 keer per jaar echt in actie komen. Het gaat dan om Nederlanders die bijvoorbeeld zijn overvallen, overleden, vermoord, gearresteerd, vermist of in een ziekenhuis zijn opgenomen.