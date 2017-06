De ontvoering van team Spoorloos, van dag tot dag

Dinsdag

Het Colombiaanse leger houdt de linkse rebellengroep ELN verantwoordelijk voor de ontvoering van Bolt en Follender. De ELN zelf bevestigt dat niet meteen. "We zoeken het nog uit", staat op het Twitteraccount van ELN.

De ELN is een kleinere rivaal van de bekendere guerrillabeweging FARC. Deze legde onlangs de wapens neer na vredesonderhandelingen met de Colombiaanse overheid. De ELN is nog niet zover, er zijn naar schatting tussen 1300 en 2500 strijders actief. Die bevinden zich met name in de jungle waar Bolt en Follender rondreden.

De journalisten waren in het gebied om te zoeken naar familie van een Colombiaanse die door Nederlanders is geadopteerd. Het was niet de eerste keer. Bolt bezocht in meer dan 25 jaar bij het tv-programma Spoorloos geen ander land vaker dan Colombia. In Metro noemt hij Colombia "een prachtig land. Daar wonen ook de aardigste mensen ter wereld."