Britse regering wil Europese visserij in Britse wateren inperken

De Britse regering is van plan een einde te maken aan de afspraken waarmee Europese vissers in de buurt van de kust van Groot-Brittannië mogen vissen. Volgens de huidige afspraken mogen EU-lidstaten vissen binnen twaalf Britse nautische mijl uit de kust, ongeveer 22 kilometer.

Minister van Milieu Michael Gove maakte bij de BBC bekend dat hij de visserijconventie van 1964 wil beëindigen. Onder deze conventie mogen Europese vissers binnen zes tot twaalf mijl uit de Britse kust vissen. "We zullen zeggen dat we de controle terugnemen. Wij kunnen bepalen wie er mogen vissen", zei Gove. Critici van het plan spreken van een agressieve stap.

Het Nederlandse ministerie van Economische Zaken laat in een reactie weten dat de aankondiging al werd verwacht en dat Nederlandse vissers tot de brexit toegang zullen houden tot het gebied. Verwacht wordt dat de uitsluiting weinig effect zal hebben op Nederlandse vissers, omdat zij nu al weinig in dit gebied vissen.

Economische Zaken noemt het positief dat de Britse regering over nieuwe afspraken wil onderhandelen.

200 mijl

Gove suggereert in het interview met de BBC dat hij na de brexit de Britse wateren wil sluiten tot 200 mijl uit de kust, ongeveer 370 kilometer. "We kunnen dan nog wel met andere landen onderhandelen over toegang. Het is dan aan ons om te bepalen op welke gronden we andere landen toelaten", zei Gove.

De visserijconventie werd in 1964 getekend, zeven jaar voordat Groot-Brittannië lid werd van de Europese Unie. Een vertrek uit de conventie betekent dat de Britten zelf ook het recht verliezen om binnen twaalf mijl van de Europese kust te vissen.

Gove noemt het geplande vertrek "een historische stap naar een nieuw binnenlands visbeleid voor na het vertrek uit de EU". De minister denkt dat het vertrek leidt tot een winstgevendere, meer concurrerende en duurzamere Britse visserij. De Britse koepel voor visserij-organisaties deelt deze opvatting.

Brexit

Onder Britse vissers waren veel stemmers voor een brexit. Veel van hen hebben al jaren het idee dat de EU nadelig is voor de Britse visserij.