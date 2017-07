Vidal: als we winnen, zijn we de beste van de wereld

Spelers als de 22-jarige Leon Goretzka (Schalke 04) en de 21-jarige Timo Werner (RB Leipzig), die met drie goals de topscorerslijst aanvoeren, doen veel ervaring op met het oog op het WK van volgend jaar en de verdere toekomst.

Langste tijd

Of daar ook een volgend toernooi om de Confederations Cup bij zit, valt nog te bezien. Gianno Infantino, de voorzitter van wereldvoetbalbond FIFA, liet zaterdag tijdens een persconferentie doorschemeren dat het evenement mogelijk zijn langste tijd heeft gehad. "Eerst moeten we analyseren, dan tot een conclusie komen en pas daarna kunnen we een besluit nemen."

Vanwege de volle voetbalkalender en het geringe belang dat veel deelnemende landen aan het toernooi hechten, zien veel clubs en bestuurders 'de generale repetitie voor het WK van een jaar later' liever verdwijnen. De editie van over vier jaar zorgt sowieso al voor een probleem, omdat voetballen in de zomer in Qatar, dat eind 2022 het WK in huis heeft, vanwege de hitte geen optie is.