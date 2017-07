Nabestaanden verkeersslachtoffer klagen Venus Williams aan

Tegen Venus Williams is een aanklacht ingediend vanwege het dodelijke verkeersongeluk waarbij de Amerikaanse tennisster vorige maand betrokken was. De nabestaanden van de 78-jarige man die omkwam, beschuldigen haar van nalatigheid.

Op 9 juni kwam Williams in haar SUV op een kruispunt in Palm Beach in botsing met een kleinere auto. De bijrijder van die auto overleed twee weken later aan zijn verwondingen.

Rood of groen

Volgens de advocaat van de familie had Williams een rood licht genegeerd, maar de tennisster spreekt dat tegen. Zij zegt dat ze door groen was gereden, maar dat ze op het kruispunt vervolgens werd opgehouden. Toen ze daarna verder reed, zag ze de kruisende auto over het hoofd.

In de aanklacht van de familie van het slachtoffer staat dat Williams "onachtzaam en roekeloos" reed. Volgens het politierapport was haar snelheid op het moment van de botsing ongeveer 8 kilometer per uur.

Wimbledon

Williams' advocaat wil niet reageren op de aanklacht. Wel sprak hij namens de tennisster eerder al haar "diepste condoleances" uit aan de nabestaanden. Volgens hem was er sprake van "een ongelukkig ongeval".

Het nieuws over de aanklacht komt op het moment dat de 37-jarige Williams op het punt staat te beginnen aan Wimbledon, het tennistoernooi dat ze al vijf keer won. Maandag speelt ze haar eerste wedstrijd op het Londense gras. Op dit moment staat ze elfde op de wereldranglijst.