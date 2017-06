Venus Williams betrokken bij dodelijk ongeluk

Tennisster Venus Williams is deze maand betrokken geweest bij een auto-ongeluk in Florida dat het leven heeft gekost aan een man. Volgens de politie heeft zij dat ongeluk veroorzaakt. Williams is zelf ongedeerd gebleven.

De politie denkt op basis van getuigenverhoren dat Williams op 9 juni door rood reed op een kruispunt in Palm Beach. Een andere auto, waarin een echtpaar zat, botste van opzij tegen de SUV van Williams. De 78-jarige Jerome Barson raakte gewond, hij is na twee weken bezweken.

Zijn vrouw, die achter het stuur zat, heeft verklaard dat ze het kruispunt op reed toen het licht op groen sprong. Ze kon de wagen van Williams niet meer ontwijken, zegt ze. Zelf raakte ze licht gewond.

Opgehouden

Williams heeft een andere lezing. Haar advocaat zegt dat ze wel degelijk bij groen licht de kruising is op gereden, met een lage snelheid, maar dat ze werd opgehouden door het verkeer voor haar. Ze zou de auto van het echtpaar niet hebben gezien.

De politie onderzoekt de zaak nog, Williams heeft geen boete gehad en is niet formeel beschuldigd. Er was geen alcohol of drugs in het spel.

Eind deze week wordt de 37-jarige tennislegende in Londen verwacht waar ze haar opwachting zal maken op Wimbledon, haar favoriete Grand Slam-toernooi dat ze vijf keer heeft gewonnen.