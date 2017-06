Haagse brigade pakt schimmelwoningen aan

Uit een onderzoek van de NOS en de regionale omroepen bleek eind vorig jaar dat er veel mis was in huurwoningen. Woningcorporaties beloofden toen honderden miljoenen euro's extra te steken in onderhoud en verbetering van sociale huurwoningen. Maar dat duurt de gemeente Den Haag veel te lang, vandaar de komst van de brigade.

"Als er een situatie is waarbij de gezondheid in het geding is dan krijgt de woningbouwvereniging een aanschrijving van de pandbrigade. De corporatie is dan verplicht om de woning op te knappen. Doet de corporatie niets, dan lost de gemeente het op en gaat de rekening naar de corporatie", vertelt PvdA-raadslid Rajesh Ramnewash tegen Omroep West.

Volgens het raadslid leven te veel kinderen in ongezonde situaties vanwege de schimmel. "Wij willen dat dit nog dit jaar wordt aangepakt. Woningcorporaties zorgen op dit moment onvoldoende voor goede oplossingen."