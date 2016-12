Inhaalslag: honderden miljoenen extra voor onderhoud huurhuizen

Aedes zegt in zijn reactie dat woningcorporaties veel geld besteden aan onderhoud en verbetering: meer dan 2000 euro per woning. In een eigen onderzoek (.pdf) van Aedes krijgen de woningen van huurders ook een hoger cijfer dan in het onderzoek van de NOS, namelijk gemiddeld een 7,3.

Maar de branchevereniging erkent dat er tijdens de economische crisis minder is geïnvesteerd in het onderhouden en verbeteren van woningen. Dat wijt de branche mede aan het kabinetsbeleid, met name aan de 'verhuurderheffing' van 1,7 miljard euro die de corporaties jaarlijks moeten betalen. Allerlei plannen en goede voornemens konden daardoor niet worden waargemaakt.

Inhaalslag

Zo hadden de corporaties in het Energieakkoord beloofd dat zij zouden proberen in 2020 woningen gemiddeld een energielabel B te bezorgen. Dat lukt ze in de praktijk niet; het wordt waarschijnlijk zo'n drie jaar later.

Inmiddels gaat het financieel beter met de sector en is er dus sprake van een inhaalslag. De corporaties verwachten dat er het komend jaar 30.000 woningen "ingrijpend zullen worden verbeterd"; in die huizen wordt meer dan 20.000 euro per stuk gestoken.

Klachten

Volgens een woordvoerder van de Woonbond, de belangenorganisatie van huurders, levert het onderzoek een herkenbaar beeld op. De juridisch adviseurs van de Woonbond worden het meest geconsulteerd over achterstallig onderhoud. "Terwijl de huren bij veel corporaties de afgelopen jaren wel behoorlijk zijn gestegen."

De Woonbond wijst erop dat huurders die klachten hebben over hun woning en die door de verhuurder voor hun gevoel niet goed worden geholpen, een zaak kunnen beginnen bij de huurcommissie. 2000 mensen hebben dat vorig jaar gedaan. Zij kregen gemiddeld 243 euro aan huur terug.

Noord-Holland

Uit de antwoorden op de vragen van de omroepen blijkt dat er een directe relatie is tussen klachten en het bouwjaar van de woningen. Gemiddeld geldt: hoe ouder het huis, hoe groter de onvrede.

Uit het huurdersonderzoek blijkt ook dat mensen in Noord-Holland het minst tevreden zijn over de kwaliteit van hun woning. Huurders geven het laagste gemiddelde cijfer (5,3) en bijna een derde van de deelnemers uit Noord-Holland vindt de onderhoudsstaat van zijn woning slecht. Landelijk is dat 19 procent. De geënquêteerden uit Noord-Holland hebben gemiddeld ook de oudste woningen.

In Limburg is de afgelopen jaren het minst aan woningen verbeterd. 36 procent van de huurders in Limburg zegt dat er al tien jaar niets aan de woning is aangepast. Landelijk is dat 27 procent.