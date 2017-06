Onder anderen Pinochet, Noriega en Bokassa gingen Bouterse voor

Na die beschuldigingen van kannibalisme trokken bondgenoten Frankrijk en de VS hun steun voor het regime in. Tijdens een staatsbezoek van Bokassa aan Libië werd er in Bangui snel een nieuwe president geïnstalleerd. Bokassa werd bij verstek veroordeeld tot de doodstraf. Nadat hij was teruggekeerd, werd dat omgezet in levenslang en later kreeg hij zelfs nog amnestie.

Dichter bij huis zijn de hoofdrolspelers uit de oorlog in het voormalige Joegoslavië, de Servische president Milosevic en de Bosnisch-Servische leider Karadzic, voorbeelden van leiders die voor de rechter kwamen. Beide zaken sleepten zich jarenlang voort. De eerste overleed in zijn cel in Scheveningen voor de rechtszaak voorbij was, de tweede kreeg 40 jaar cel, onder meer vanwege de genocide in Srebrenica.

Moord en doodslag is dus de rode draad bij leiders die terechtstaan en dan zijn de presidenten Mubarak van Egypte, Fujimori van Peru en Saddam Hussein van Irak kortheidshalve nog niet eens behandeld.

Positieve noot

Maar het kan ook anders, andersom zelfs: eerst een straf, dan president. De Zuid-Afrikaan Nelson Mandela werd in de jaren 60 veroordeeld tot levenslang voor samenzwering, kwam in 1990 na 26 jaar vrij en werd in de jaren 90 de gevierde president die zijn land verenigde.