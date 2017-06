Trumps inreisverbod gaat nu gauw in, maar veel is nog onduidelijk

Gaat Trumps inreisverbod opnieuw tot chaos leiden op vliegvelden wereldwijd? Die kans is aanwezig nu de start van het verbod wordt verwacht op donderdag, maar de details blijven vaag.

Door het inreisverbod komen reizigers uit Sudan, Syrië, Iran, Libië, Somalië en Jemen die naar de Verenigde Staten willen het land niet meer in. Ook niet via Nederland. Het verbod is bedoeld om terroristen te weren.

Het inreisverbod is mogelijk geworden door een uitspraak van het Amerikaanse hooggerechtshof op maandag. Iedereen uit de zes landen mag worden geweerd, behalve als mensen kunnen aantonen dat ze een relatie of baan hebben in de VS of daar een studie volgen.

"72 uur na de uitspraak gaat het verbod in" kondigde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan op maandag. Maar vanaf wanneer de 72 uur zijn gaan tellen is niet duidelijk.

De verdere details van het verbod zijn onduidelijk. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken schrijft dat er nog overleg plaatsvindt met andere ministeries en met de reisindustrie. "We gaan het tijdig uitvoeren op een professionele, georganiseerde manier."

Het Amerikaanse Departement Binnenlandse Veiligheid (Homeland Security) zegt de start van inreisverbod op donderdag 29 juni te verwachten.

KLM, ministerie en ambassade weten het ook niet

De kans is nu aanwezig dat er morgenochtend reizigers uit de zes landen die via Nederland naar de VS reizen blijven steken op Schiphol. Dit heeft volgens de luchthaven vooral gevolgen voor de luchtvaartmaatschappijen. "Die moeten zorgen dat de papieren van reizigers in orde zijn. Schiphol doet namelijk wel de beveiliging, maar controleert niet de documenten", zegt een woordvoerder.

KLM is de grootste luchtvaartmaatschappij die vanaf Schiphol vliegt naar de Verenigde Staten. Het bedrijf zei gisteren met een verklaring te komen, maar die is nog steeds niet verschenen.

Onduidelijk is nu hoe de luchtvaartmaatschappij omgaat met reizigers die mogelijk stranden. Ook is het de vraag of KLM zelf de achtergrond van reizigers gaat controleren en wat er wordt gedaan met vluchten die al zijn geboekt.