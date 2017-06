Braziliaanse president aangeklaagd in omvangrijk corruptieschandaal

De Braziliaanse president Michel Temer is aangeklaagd voor corruptie en witwassen. De belangrijkste federale aanklager van Brazilië beschuldigt hem ervan dat hij steekpenningen heeft aangenomen.

In de aanklacht schrijft de aanklager Rodrigo Janot dat Temer de Braziliaanse burgers heeft bedrogen. Hij zou zich hebben laten omkopen in ruil voor hulp bij belastingzaken en het verstrekken van leningen door staatsbanken.

Temer had afgesproken dat hij zo'n 11,5 miljoen dollar aan smeergeld zou krijgen van het grootste vleesverwerkende bedrijf ter wereld, JBS SA. De corruptie kwam aan het licht doordat leidinggevenden van het bedrijf stiekem geluidsopnamen hadden gemaakt op verzoek van de politie.

Politieke druk

De extreem impopulaire president zelf ontkent elke betrokkenheid bij het corruptieschandaal, dat politieke gevolgen zou kunnen hebben. Volgens de Braziliaanse wet moet het parlement nu stemmen of Temer voor het hooggerechtshof moet verschijnen.

De coalitie waar de partij van Temer deel van uitmaakt heeft een meerderheid in het lagerhuis en denkt een proces te kunnen voorkomen. De verwachting is dat hij de komende weken opnieuw zal worden aangeklaagd en de roep om zijn aftreden groter zal worden.

Oud-minister de cel in

Temer is niet de enige politicus die de Braziliaanse justitie in het vizier heeft. Er lopen onderzoeken naar een derde van de kabinetsleden. Ook werd vandaag oud-minister van Financiën Antonio Palocci veroordeeld tot 12 jaar cel.

Palocci was minister onder de afgezette president Dilma Rousseff en werd eveneens aangeklaagd voor corruptie. Hij is een van de politici die in de cel belandden door de anti-corruptiecampagne 'Operatie Wasstraat'.