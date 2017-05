Braziliaanse president: geluidsopname is gemanipuleerd

De Braziliaanse president Temer heeft het hooggerechtshof gevraagd het onderzoek naar hem wegens corruptie op te schorten. Hij wil eerst dat een geluidsopname wordt onderzocht waarin hij het betalen van zwijggeld lijkt goed te keuren. Volgens Temer is die opname gemanipuleerd en heeft hij de uitspraken daarop niet gedaan.

Temer stemde op de geluidsband in met het betalen van steekpenningen aan de oud-voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Eduardo Cunha. Die zit een celstraf van 15 jaar uit vanwege corruptie.

Geknoeid

Een van de bekendste zakenmannen van het land, Joesley Batista, maakte geluidsopnames tijdens een ontmoeting met Temer. Batista is de eigenaar van vleesgigant JBS. Hij had op verzoek van de federale politie een verborgen microfoon bij zich toen hij twee maanden geleden een ontmoeting had met de president.

De twee spraken over de ooit zo machtige Eduardo Cunha, een spin in het web van corrupte Braziliaanse politici. Batista biechtte op dat hij Cunha al geruime tijd betaalt om zijn mond te houden. Hij beweerde al zo'n anderhalf miljoen euro zwijggeld te hebben betaald aan de gevangen politicus. "Ga daar vooral mee door, ok?", zou Temer hebben gezegd.

Volgens Temer is er met de geluidsopname geknoeid. Hij herhaalde dat hij niets heeft misdaan en dat hij niet aftreedt.