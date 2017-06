Zwarte lijst met maar één naam: sportclubs nalatig bij aanpak seksueel misbruik

Driekwart van de sportclubs acht de kans zeer klein dat seksueel grensoverschrijdend gedrag bij hen kan voorkomen. Daardoor zien ze weinig noodzaak voor afspraken over wat te doen bij een melding, zeggen de onderzoekers. Instrumenten die de sportkoepel NOC*NSF ontwikkelde om verenigingen te helpen bij een adequate aanpak, worden weinig gebruikt.

Veel sportclubs hebben geen vertrouwenscontactpersoon. In de 25.000 sportverenigingen zijn er maar 900 vertrouwenspersonen opgeleid. Ook wordt lang niet altijd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd voor nieuwe vrijwilligers. Voor veel clubs blijkt het moeilijk om te bepalen wie allemaal zo'n VOG moeten krijgen, bijvoorbeeld vanwege de grote en wisselende betrokkenheid van hulpouders.

De onderzoekers adviseren het aanwijzen van een vertrouwenspersoon en een VOG verplicht te stellen. "Daarmee krijg je ook geen garanties, want veel daders zijn first offenders", erkent Van Wijk, "maar wat je kunt doen, moet je doen. Gewoon halen dus, die VOG."

Black Box

Bij het Vertrouwenspunt Sport (VPS), het landelijke meldpunt, was volgens de onderzoekers niet na te gaan wat er met een melding gebeurt omdat er geen goede registratie is. Zij adviseren het VPS, sportverenigingen en bonden de aanpak van meldingen beter te registreren. Slachtoffers en de maatschappij kunnen dan zien welk resultaat een melding heeft. Daders die in andere clubs al zijn berispt, lopen dan ook sneller tegen de lamp.