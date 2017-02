'Oud-minister De Vries onderzoekt misbruik in sportwereld'

Oud-minister Klaas de Vries zal het onderzoek leiden naar misbruik in de sportwereld. Bronnen melden dat aan de Volkskrant. Sportkoepel NOC*NSF heeft de PvdA'er aangesteld als voorzitter van een driekoppige onderzoekscommissie.

NOC*NSF maakte eind vorig jaar bekend een grootschalig onderzoek te willen doen. De koepel wil zo te weten komen of er in Nederland veel 'stille' slachtoffers zijn, die nooit hun verhaal hebben gedaan. Aanleiding voor het onderzoek zijn de misbruikverhalen uit Engeland, met name uit het voetbal. In december vertelde ook de Nederlandse oud-wielrenster Petra de Bruin op televisie dat ze jarenlang seksueel misbruikt is tijdens haar carrière.

NOC*NSF-directeur Gerard Dielessen bevestigde eind januari al dat er een extern onderzoek komt, "want wij bezitten niet de kennis die daarvoor nodig is".

De Vries (73) was minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister van Binnenlandse Zaken, voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) en tot 2015 lid van de Eerste Kamer. In 2008 leidde hij een commissie die onderzoek deed naar financiële misstanden bij ADO Den Haag.

De Vries zal volgens de krant worden bijgestaan door een andere oud-politicus en een oud-rechter. NOC*NSF wil vandaag bekendmaken wie de commissieleden zijn.