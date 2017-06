'Marokkaans uitleveringsverzoek geen politieke kwestie'

De functionaris wijst erop dat Marokko en Europa afspraken hebben gemaakt over de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit. "Verschillende Europese landen hebben onze hulp gevraagd en wij hebben altijd geholpen", zegt hij. "Nu vragen wij de hulp van Nederland, en vervolgens moeten we vijf jaar wachten tot er iets gebeurt."

De functionaris trekt alvast een voorzichtige conclusie. "We hebben alle mogelijke manieren geprobeerd. De diplomatieke weg, de gerechtelijke weg, maar we gaan niet smeken. Blijkbaar verkiest Nederland de bescherming van een drugscrimineel boven de band met Marokko."

De bron benadrukt dat Marokko niet persé uit is op uitlevering van Chaâou. "We willen een oplossing. Of dat nou uitlevering is of vervolging in Nederland, dat maakt voor ons geen verschil."

Geen uitleveringsverdrag

Nederland heeft geen officieel uitleveringsverdrag met Marokko. Het is dan ook niet ongewoon dat iemand met een dubbele nationaliteit niet wordt uitgeleverd, maar wordt veroordeeld in het land waar hij wordt gearresteerd. Zo werd de Nederlands-Marokkaanse Hamza B. in 2016 in Marokko veroordeeld tot twintig jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de liquidaties in de Staatsliedenbuurt in 2012.