Marokko roept ambassadeur terug, Nederland noemt maatregel 'onbegrijpelijk'

Marokko heeft de ambassadeur in Nederland, Abdelouahab Bellouki, per direct teruggeroepen. Dat heeft het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt in een verklaring. Het land zegt dat de ambassadeur Abdelouahab Bellouki naar Marokko is voor overleg.

Marokko wil dat oud-parlementariër Saïd Chaou wordt uitgeleverd. Chaou wordt sinds 2010 internationaal gezocht vanwege drugshandel. Daarnaast wordt hij ervan beschuldigd dat hij betogers in het noorden van Marokko financiert en dat hij lijfwachten voor protestleider Nasser Zafzafi heeft geregeld.

Chaou maakt er geen geheim van dat hij voor onafhankelijkheid van het Marokkaanse Rifgebied is, iets wat in Marokko erg gevoelig ligt.

'Onbegrijpelijk en onnodig'

De ministeries van Veiligheid en Justitie en Buitenlandse Zaken vinden de Marokkaanse verklaring "onbegrijpelijk en onnodig". "Nederland hecht nu en in de toekomst aan effectieve samenwerking met Marokko mits gebaseerd op internationaal rechtelijke kaders en bescherming van de rechtsstaat", zeggen ze in een verklaring.

De afgelopen jaren woonde Chaou in het Brabantse Roosendaal. Daar werd hij in 2015 opgepakt toen een groot drugsnetwerk werd opgerold. Het is onduidelijk of hij inmiddels weer vrij is omdat het ministerie van Veiligheid en Justitie niet ingaat op individuele zaken.

Teleurgesteld

Volgens de Marokkaanse autoriteiten is er de afgelopen dagen intensief contact geweest tussen demissionair minister Koenders van Buitenlandse Zaken en zijn Marokkaanse collega Bourita. Die contacten hebben vooralsnog tot niets geleid, tot grote teleurstelling van Marokko.

In de verklaring zeggen de Marokkaanse autoriteiten dat het land zich altijd volledig inzet in de internationale bestrijding van drugshandel.

Visverkoper

In en rond de Noord-Marokkaanse stad Al Hoceima is het al maanden onrustig. Sinds in oktober vorig jaar een visverkoper omkwam in een vuilniswagen, gaan mensen de straat op tegen corruptie en voor faciliteiten als een universiteit en een oncologisch centrum.

De leider van deze zogenoemde Hirak-beweging is Nasser Zafzafi. Hij werd vorige maand gearresteerd en zit sindsdien vast in een gevangenis in Casablanca.

Beschuldigingen

Sinds het uitbreken van de protesten worden de betogers ervan beschuldigd dat ze geld ontvangen uit het buitenland en dat ze eigenlijk voor onafhankelijkheid zijn. Ook premier El Otmani zei dit begin mei in het parlement. Later werd zijn uitspraak weer teruggetrokken.

Zafzafi zelf heeft altijd volgehouden dat onafhankelijkheid niet aan de orde is en dat de beschuldigingen een poging zijn om de steun voor de demonstranten te ondermijnen. Vooralsnog zijn er geen bewijzen getoond die de beschuldigingen waarmaken, behalve een bedrag van omgerekend 250 euro dat werd gevonden in het huis van Zafzafi.