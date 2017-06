Boze bewoners Fort Oranje halen verhaal; gemeentehuis Zundert dicht

Tientallen bewoners van Fort Oranje hebben vanochtend bij het gemeentehuis van Zundert hun woede geuit over de aanstaande sluiting van hun vakantiepark. Een groep van acht mensen mocht naar binnen voor een gesprek met de gemeente.

Volgens hen werden ze kort toegesproken, maar hebben ze daar "niets aan gehad", zeggen ze tegen tegen Omroep Brabant. "Je wordt er geen steek wijzer van."

Poort eerder dicht

De eigenaar van Fort Oranje in Rijsbergen, dat onder Zundert valt, heeft onder druk van de overheid besloten dat de camping definitief dichtgaat. Hij wil er op 3 juli mee stoppen.

Tot vandaag verzette hij zich tegen de sluiting. Op 9 juni, toen de politie de bewoners wilde informeren over de voorgenomen sluiting, weerde hij de agenten nog. Ook bewoners reageerden woedend.

Eerder die dag kondigde burgemeester Poppe-de Looff van de gemeente Zundert aan de camping op 4 augustus te zullen sluiten. Eigenaar Cees Engel doet na veel strijd de poort nu zelf eerder dicht.

"Het is genoeg geweest"

De bewoners van de camping worden vandaag via een brief officieel op de hoogte gesteld. Jeroen Pols, advocaat van Engel, noemt het openhouden van de camping een verliesgevende bezigheid. "Na tien jaar strijd is het genoeg geweest."



In de brief schrijft Engel: "De neergang van Fort Oranje is in 2009 ingezet en is het gevolg van geheime afspraken tussen de burgemeester, politie, brandweer, GGD, Belastingdienst en het Openbaar Ministerie. Zij hebben samen de afgelopen tien jaar alles in het werk gesteld om Fort Oranje kapot te maken. Dat doel is nu bereikt."

"Erbarmelijke omstandigheden"

De gemeente Zundert spreekt van een onhoudbare situatie met veel criminaliteit op de voormalige familiecamping. De camping kwam recent in het nieuws door een tv-programma van SBS 6.

De camping telt ruim 600 bewoners, onder wie meer dan honderd kinderen. Velen wonen in erbarmelijke omstandigheden. Een groot deel van de bewoners woont er vanwege schulden of huisvestingsproblemen. Een aantal heeft een crimineel verleden.

Engel noemt Fort Oranje een "last resort voor hulpbehoevenden". Volgens hem hebben verschillende grote gemeenten jarenlang probleemgevallen gemakzuchtig naar Fort Oranje verwezen. "Iedereen was hier welkom."

"SVP ondersteuning bij ontruiming"

De gemeente Zundert en de GGD zeggen dat zij een goed opvangplan hebben voor alle bewoners. Fort Oranje adviseert zijn bewoners met het oog op de sluiting "onverwijld contact op te nemen met de gemeentelijke projectleider om te voorkomen dat zij dakloos raken." Volgens Omroep Brabant kost de sluiting de overheid 5 miljoen euro.

Of alle bewoners voor 3 juli zonder slag of stoot vertrekken, is voor de raadsman van Engel nog de vraag. "Ik weet het niet. We hebben de gemeente gevraagd om ondersteuning om te zorgen dat alles ordelijk verloopt", schrijft Omroep Brabant.