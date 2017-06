Bestuurder Londens stadsdeel stapt op na rampzalige flatbrand

De verantwoordelijke voor het dagelijkse bestuur in het Londense stadsdeel Kensington and Chelsea, waar vorige week zeker 79 doden vielen bij de brand in de Grenfell Tower, is opgestapt. De bestuurder, Nicholas Holgate, zegt dat hij op verzoek van de regering ontslag heeft genomen.

"Hoewel ik liever was aangebleven in deze moeilijke tijd, heb ik besloten dat het beter is als ik opstap", zegt Holgate over zijn vertrek. "Als ik op mijn post was gebleven, was dat alleen maar afleidend geweest." De voorzitter van de raad van het stadsdeel zegt het ontslag te betreuren. Hij zegt dat Holgate voorop liep bij de ondersteuning van de slachtoffers van de brand.

De bewoners van de Grenfell Tower hebben veel kritiek geuit op de lokale en nationale regering. Zij verwijten de Britse regering en de lokale raad nalatigheid. De brand kon zich snel uitbreiden doordat de gevel van de torenflat was bekleed met brandbare platen. Gisteren demonstreerden een paar honderd mensen tegen de regering van premier May.

Chaotisch

Inwoners van Kensington and Chelsea vinden dat het stadsdeel ongeorganiseerd en chaotisch te werk gaat bij de ondersteuning van de slachtoffers. Ook verwijten ze de raad dat er slecht is gecommuniceerd over de opvang na de brand.

Premier May beklaagde zich gisteren in het parlement ook over de trage en chaotische communicatie met de ontheemde bewoners van de flat. May erkende dat de hulp de eerste uren na de brand niet goed genoeg was. "De staat, lokaal en nationaal, is er toen niet in geslaagd om mensen te helpen die hulp nodig hadden", zei ze.

De bewoners van de flat zijn nu nog tijdelijk ondergebracht in hotels en bed and breakfasts. Binnenkort kunnen zij vervangende woningen betrekken die door de regering beschikbaar worden gemaakt in Kensington.