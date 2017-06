'Gevel Londense torenflat was bekleed met verboden materiaal'

De platen waarmee de afgebrande Grenfell Tower in Londen aan de buitenkant waren bedekt, hadden nooit mogen worden gebruikt. Dat zeggen twee Britse ministers.

Minister van Financiën Philip Hammond en minister van Handel Greg Hands zeiden zondag, afzonderlijk van elkaar, in televisie-interviews dat de platen volgens de Britse bouwregels nooit hadden mogen worden gebruikt.

"Volgens mijn informatie is deze brandbare gevelbekleding, die verboden is in Europa en in de VS, ook hier verboden", zei Hammond tegen de BBC. Later verduidelijkte zijn woordvoerder dat het materiaal zelf, dat plastic bevat, niet verboden is, maar wel het gebruik ervan in gebouwen boven de 18 meter hoogte.

Deskundigen hadden al geconcludeerd dat het vuur zich afgelopen woensdag vanwege het isolatiemateriaal sneller kon verspreiden. De regering heeft bevolen om ongeveer 2500 soortgelijke torenflats in het land op zeer korte termijn te inspecteren op brandveiligheid.

Nieuw dodental

Bij de brand zijn zeker 58 mensen om het leven gekomen. Vandaag wordt een nieuw dodental bekendgemaakt, dat volgens politiecommandant Stuart Cundy hoger ligt dan het tot dusver genoemde aantal.

Van de 58 doden zijn er 30 van wie vaststaat dat ze zijn omgekomen. De andere 28 waren vrijwel zeker in de flat toen de brand uitbrak. Sindsdien is niets meer van hen vernomen.

Volgens Cundy zijn er ook nog mensen van wie de aanwezigheid om wat voor reden niet is gemeld, bijvoorbeeld omdat iemand er illegaal verbleef. De politiecommandant roept mensen die meer weten zich te melden. Hij benadrukt dat de politie niet hoeft te weten waarom die persoon niet eerder is gemeld.

Financiële hulp

De door de brand getroffen bewoners, die hun woning en al hun bezittingen verloren, krijgen nu ook financiële ondersteuning van de Britse regering. Per huishouden wordt een bedrag van 5500 pond (6200 euro) overgemaakt om de eerste onkosten te dekken.