586 miljoen aan toeslagen Belastingdienst 'oninbaar'

Minder fout

Sinds vorig jaar gaat er wel veel minder fout bij het uitkeren van toeslagen. Het aandeel dat onterecht werd uitgekeerd ging met 70 procent omlaag, naar 420 miljoen euro. De helft van het bedrag is ook alweer door de burgers terugbetaald.

Dat er nog altijd zoveel geld onterecht wordt uitgekeerd aan toeslagen, heeft volgens de Belastingdienst verschillende oorzaken. Veel mensen hebben moeite om hun inkomen vooraf goed in te schatten. Of ze geven wijzigingen van het inkomen te laat door. Ook mensen die naar het buitenland vertrekken of overlijden krijgen soms ten onrechte toeslagen doorbetaald. Regelrechte fraude komt minder vaak voor.