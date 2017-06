Segers als laatste hoop voor meerderheidskabinet bij informateur

ChristenUnie-leider Segers praat nu met informateur Tjeenk Willink. De ChristenUnie geldt als de enige overgebleven kandidaat om een meerderheidskabinet te vormen met VVD, CDA en D66. Gisteren zei PvdA-leider Asscher dat hij niet aan zo'n kabinet meedoet.

Politiek verslaggever Joost Vullings: "Het is niet zo dat Segers huppelend over het Binnenhof gaat omdat hij de laatste is die is overgebleven en het dus niet meer kan misgaan."

De ChristenUnie is eerder hardhandig van de onderhandelingstafel weggewerkt door D66-leider Pechtold, zegt Vullings. Dus Segers zal willen weten waarom hij nu wel ineens gewenst is.

Vullings: "Tjeenk Willink zal misschien eerst het lijstje van Pechtold met medisch ethische onderwerpen willen afhandelen voordat er verder gesproken kan worden."

PvdA viel af

D66 had een voorkeur voor samenwerking met de PvdA, maar zag gisteren definitief de kans vervliegen dat de PvdA de vierde partij in het toekomstige kabinet wordt. PvdA-leider Asscher zei dat zijn partij alleen in een extreme situatie in een kabinet gaat zitten. In het geval van "staatsnoodrecht, als er iets dramatisch zou gebeuren waarbij de PvdA het land zou moeten redden", zoals Asscher het zei.

D66 neemt dat verlies en zal in de onderhandelingen met de ChristenUnie zo veel mogelijk van het eigen verkiezingsprogramma proberen zeker te stellen, verwacht Vullings.

Onderhandelingen met de ChristenUnie worden door alle partijen gezien als de laatste kans een meerderheidskabinet te formeren. Het moet lukken, want een minderheidskabinet vinden de partijen een heel onaantrekkelijk vooruitzicht.

Peilingen

Nieuwe verkiezingen ziet een overgrote meerderheid in de Tweede Kamer al helemaal niet zitten. "Dat zou een schande zijn in dit coalitieland", zegt Vullings. "Nog afgezien van het feit dat het geen zin heeft als je de laatste peilingen bekijkt." Die geven vrijwel eenzelfde uitslag als de verkiezingsuitslag.

Voor de zomervakantie ziet Vullings geen kabinet op het bordes staan. Maar als VVD, CDA, D66 en ChristenUnie echt gaan onderhandelen dan zou er voor Prinsjesdag een nieuw kabinet kunnen zijn.