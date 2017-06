Peilingwijzer: veel van hetzelfde, maar SP verliest en Baudet wint

Forum voor Democratie stelde vanwege de impasse in de kabinetsformatie vorige week voor nieuwe verkiezingen te houden, maar kreeg daarvoor alleen steun van de PVV. Op basis van de peilingen is er ook geen reden om te denken dat de vorming van een nieuw kabinet na verkiezingen makkelijker zou worden.

Ruim drie maanden na 15 maart laat de Peilingwijzer alleen wat lichte verschuivingen ten opzichte van de verkiezingsuitslag zien. Met deze uitkomst zouden er nog steeds vier partijen nodig zijn voor een meerderheidskabinet.

De VVD is nog altijd veruit de grootste partij, met 33 tot 35 zetels (dat zijn er in de Tweede Kamer nu 33), de PVV blijft tweede met 20 tot 23 zetels (20 in de huidige Kamer). D66 wint een zeteltje, het CDA verliest er één, maar die verschuivingen zijn niet substantieel te noemen, terwijl GroenLinks, de PvdA en de ChristenUnie helemaal geen verschuivingen laten zien.

Tom Louwerse, de maker van de Peilingwijzer, vindt de status quo weinig verrassend. “Tijdens de formatie is het beeld vaak relatief rustig. Kiezers wachten af wat de uitkomst wordt."

Baudet

Forum voor Democratie zelf zou wel baat kunnen hebben bij nieuwe verkiezingen. De partij van Thierry Baudet, die 2 zetels in de Kamer heeft, staat in de Peilingwijzer op 3 tot 5 en is daarmee de enige partij die meer dan 1 zetel wint.

Louwerse denkt dat dit te maken heeft met het feit dat FvD als enige nieuwe rechtse partij bewezen heeft zetels te kunnen halen. Er is wellicht sprake van een zeker “enthousiasmeringseffect”, waardoor Baudet onder meer kiezers van het vorige week opgeheven VNL zou kunnen trekken. Verder lukt het Baudet om in de media goed in beeld te blijven.