Qatar: eerst de boycot weg, dan kunnen we praten

Eerst moet de boycot worden beƫindigd, dan pas is Qatar bereid te praten met de buurlanden. Dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken van de oliestaat op een persconferentie gezegd.

Twee weken geleden riepen onder meer Saudi-Arabiƫ, de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte een boycot uit tegen Qatar. Het land kan daardoor onder meer geen voedsel importeren. Turkije en Iran hebben voedselhulp aangeboden.

De boycot volgt op de beschuldiging dat Qatar terroristen financieel steunt en daarmee de stabiliteit in de Golfregio ondermijnt. De minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Qatar best over die beschuldigingen wil praten, maar pas als de boycot wordt opgeheven.

Verenigde Staten

De minister kondigde aan volgende week naar de Verenigde Staten te reizen om te spreken over de economische gevolgen van de blokkade voor de VS.

In een reactie zei de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten dat de blokkade niet zal worden opgeheven als Qatar de eisen niet inwilligt. "Qatar zal zich realiseren dat dit de nieuwe werkelijkheid is en dat hun isolatie jaren kan voortduren." Wat die eisen precies zijn is nog niet bekendgemaakt, ergens deze week zou er een lijst moeten komen.