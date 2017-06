'Portugese bosbranden gevolg van fouten en verwaarlozing'

Ook werden de bossen langzamerhand niet meer onderhouden, zegt Stoof, omdat de mensen uit dit gebied naar de stad zijn getrokken. "Het bos is overgroeid geraakt. Daardoor kan het vuur zich zo makkelijk verspreiden."

In maart kondigde de regering maatregelen aan om bosbranden te voorkomen. Zo moeten er minder eucalyptusbomen worden aangeplant, en zal beter worden bijgehouden wie de eigenaar is van een stuk land. De bedoeling is dat verwaarloosd bosgebied eerder wordt opgemerkt en aangepakt.

Nog niet alle maatregelen zijn inmiddels van kracht.

Noodmaatregelen

Er is ook kritiek op de hulpdiensten, die verzuimden een weg in het rampgebied af te sluiten waarop in totaal 47 mensen in auto's zijn omgekomen. De slachtoffers probeerden zaterdagavond in hun auto aan de brand te ontkomen, maar werden ingehaald door het vuur of overleden door het inademen van rook. Ze werden in of naast hun auto's gevonden.

De regering heeft toegegeven dat er communicatieproblemen waren bij de bestrijding van het vuur.