Buitenlandse hulp voor Portugese brandweer

Blusvliegtuigen uit Frankrijk, Spanje en Italië helpen de Portugese brandweer vandaag bij de bestrijding van de enorme bosbrand in Midden-Portugal. Het dodental van de natuurbrand in de regio Pedrógão Grande is opgelopen naar 62.

De Portugese regering heeft gisteren drie dagen van rouw afgekondigd om de slachtoffers te gedenken. De Portugese premier Costa spreekt van "de grootste nationale tragedie als gevolg van een bosbrand van de afgelopen jaren". Er wordt ook melding gemaakt van 62 gewonden, van wie er twee zwaargewond zijn.

Zo'n 1000 brandweerlieden zijn dag en nacht in touw om het vuur te bestrijden.

Blikseminslag

De brand brak zaterdagmiddag uit, vermoedelijk na een blikseminslag. Langdurige droogte, hoge temperaturen en een aanhoudende wind maken dat het vuur snel om zich heen grijpt. Verdroogde bosjes en planten jagen het vuur ook laag bij de grond aan. Op verschillende plekken in het gebied woedt brand.

De meeste doden vielen onder bewoners van het gebied die in de auto op de vlucht waren geslagen voor de brand en werden ingehaald door het vuur. In een groot gebied zijn alle wegen afgezet.

Gisteren werden in totaal 156 bosbranden gemeld in Portugal, maar de meeste werden snel bedwongen.