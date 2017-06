Stierenvechten, omstreden cultureel erfgoed

De gevechten hebben bijna altijd een dodelijke afloop voor de stier. Slechts een enkele keer krijgt het dier gratie van het publiek. Voor de stierenvechters is het gevecht gevaarlijk, maar zelden dodelijk. Vorig jaar overleed ook een matador. Dat was de eerste dode in dertig jaar.

Het stierenvechten komt ook voor in voormalige Spaanse koloniën zoals Peru, Ecuador en Mexico. In andere landen worden minder bloedige gevechten gehouden, bijvoorbeeld op het Tanzaniaanse eiland Pemba of in de Franse Provence. Daar proberen de deelnemers rozetten van de hoorns van de stier te pakken.