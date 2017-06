Stier doodt gestruikelde matador

Een Spaanse stierenvechter is om het leven gekomen toen hij in de arena struikelde en daarna werd aangevallen door de stier. Dat gebeurde in het zuidwesten van Frankrijk, waar stierengevechten ook populair zijn.

De 36-jarige Ivan Fandiño struikelde over de rode lap die hij gebruikte om de stier te doen aanvallen en te misleiden. Toen hij op de grond lag, viel het dier aan en raakte de stierenvechter met een van zijn hoorns in de zij.

De man werd nog naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed aan zijn verwondingen.

Fandiño is de tweede matador in een jaar tijd die door een stier wordt gedood. Toch komen dit soort ongelukken maar zelden voor. Het sterfgeval van vorig jaar was het eerste sinds het begin van de jaren 90.