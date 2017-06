Queen eert Paul McCartney, JK Rowling en gedode agent

De Britse koningin Elizabeth heeft Paul McCartney en JK Rowling gevraagd Companion of Honour te worden. De Beatle en de schrijver van Harry Potter worden daarmee lid van de prestigieuze Orde van de Broeders van de Eer.

Er kunnen maar maximaal 65 mensen lid zijn van de orde. De leden worden geëerd voor hun bijdragen op het gebied van kunst, wetenschap en politiek. Andere leden zijn momenteel bijvoorbeeld Stephen Hawking, Vera Lynn en John Major.

"Ik ben erg blij met de eer", zei McCartney in een reactie. "Dat dit in het weekend van mijn verjaardag en Vaderdag komt maakt het geweldig!" Zowel McCartney als Rowling was eerder al geridderd door de Queen. Zo mag McCartney zich sinds 1997 'Sir' noemen.

Lintjesregen

Tijdens de Britse lintjesregen, die in Groot-Britannië zowel in januari als in juni wordt gehouden, werden 1109 mensen geëerd. De koningin gaf agent Keith Palmer postuum de George Medal voor dapperheid. Palmer werd in maart doodgestoken toen een moslim-extremist probeerde het parlement binnen te komen. Behalve Palmer werden nog vier voorbijgangers en de dader gedood bij de aanval.

Andere beroemdheden die een onderscheiding kregen waren zanger Ed Sheeran, de Schotse komiek Billy Connoly, zangeres Sandy Shaw en 100-jarige Gone with the Wind-actrice Olivia de Havilland.