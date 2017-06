Steen voor steen de berg op: restauratie Chinese Muur is monnikenwerk

Al meer dan tien jaar wordt er gewerkt aan de restauratie van het deel van de Chinese Muur bij Jiankou, zo'n 70 kilometer ten noorden van Beijing. De bouwvakkers beginnen nu aan de derde fase van het werk. Het opknappen van dit stuk van zo'n 1000 is een lastige klus.

Het gebied is namelijk onherbergzaam en steil. Alleen muilezels kunnen via bergpaadjes de Grote Muur bereiken. Met zo'n 15 stenen van 10 kilo per stuk lopen ze af en aan.

En dan moeten de stenen nog de muur op. Dat is mensenwerk. De muur wordt bijna steen voor steen gecontroleerd en gerestaureerd. Een monnikenwerk dat nog veel jaren zal vergen.