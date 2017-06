Communicatieadviseurs trainen getuigen belasting-enquête

Ook vandaag, op dag zeven van de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie belastingconstructies, is regelmatig te merken dat de Kamerleden gefrustreerd raken door de ontwijkende antwoorden van de getuigen uit de fiscale en financiële sector.

SP-Kamerlid Leijten tegen een getuige: "U heeft nu al een paar keer gezegd 'dat zou kunnen' op vragen die je gewoon met ja of nee kunt beantwoorden." Regelmatig verzucht een Kamerlid na een lang antwoord: "Ja, maar dat vroeg ik niet." Soms uit de commissie ongeloof als een getuige zegt iets niet te weten.

Communicatieadviseurs

Verschillende getuigen zijn vooraf getraind door communicatieadviseurs die uit de politiek komen. Of de trainingen er de oorzaak van zijn dat de verhoren soms zo stroef verlopen, of dat dat met de financiële sector te maken heeft, is niet vast te stellen.

In ieder geval hebben de trainingen tot doel de belangen van degene die verhoord wordt te beschermen. Of, zoals het staat op de webpagina van adviseur en oud-D66-Kamerlid Bert Bakker: "Schade voor uzelf, uw organisatie of uw ambt zoveel mogelijk voorkomen of beperken."

Bakker is politiek adviseur en coach bij een communicatieadviesbureau in Den Haag. Hoeveel van de getuigen hij heeft getraind wil hij niet zeggen. "Maar we zijn wel betrokken."