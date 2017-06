Belastingadviseur 'rijk Nederland' vindt zichzelf geen belastingontwijker

Tijdens de verhoren vallen veel vaktermen. Wat betekenen ze?

* Belastingontwijking: zo min mogelijk belasting betalen door gebruik te maken van gaten in de wet, het 'wegboeken' van winsten of het parkeren van geld in legale constructies.

* Belastingontduiking: geld of inkomsten voor de Belastingdienst verzwijgen of vermogen wegsluizen in illegale constructies. Ontduiking is strafbaar.

* SPF: een Stichting Particulier Fonds is een rechtspersoon volgens Curaçaos recht waarin vrijwel anoniem geld kan worden gestald waar nauwelijks belasting over hoeft worden betaald.

* Know Your Customer: het 'Ken Je Klant'-formulier moet voorkomen dat banken en trustkantoren niet goed uitzoeken voor welke klanten ze belastingconstructies bedenken, maar soms wordt er maar wat ingevuld.