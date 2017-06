'Mueller onderzoekt belemmering van de rechtsgang door Trump'

Speciaal aanklager Robert Mueller gaat onderzoeken of de Amerikaanse president Trump zich schuldig heeft gemaakt aan belemmering van de rechtsgang. Dat meldt de Washington Post op basis van ingewijden. Mueller werd onlangs aangesteld om onderzoek te doen naar mogelijke inmenging van Rusland bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Dat onderzoek wordt nu dus uitgebreid. Volgens de krant is het onderzoek naar Trump begonnen kort na het ontslag van James Comey als directeur van de FBI. Comey verklaarde vorige week voor een Senaatscommissie dat hij denkt dat hij is ontslagen om het onderzoek naar de Russische inmenging te frustreren.

Comey vertelde ook dat Trump loyaliteit van hem eiste en dat hij hoopte dat een onderzoek naar de Russisch contacten van de opgestapte veiligheidsadviseur Michael Flynn niet door zou gaan. De voormalige FBI-directeur voegde daar aan toe dat het aan Mueller is om te onderzoeken of dat belemmering van de rechtsgang is.

Mueller wil meerdere hoge functionarissen van de inlichtingendiensten spreken voor het onderzoek. De NSA heeft al toegezegd mee te zullen werken aan het onderzoek. Gesprekken met onder anderen de directeur van de NSA zouden al deze week gevoerd worden.