30 dagen cel voor Russische oppositieleider Navalny

De Russiche oppositieleider Aleksej Navalny is veroordeeld tot dertig dagen celstraf. Hij werd vanochtend opgepakt toen hij op weg was naar het centrum van Moskou om te demonstreren.

Volgens de rechter in Moskou heeft Navalny keer op keer de wet op het organiseren van demonstraties overtreden.

In bijna 200 steden demonstreerden tienduizenden mensen vandaag tegen de corruptie in Rusland. De politie arresteerde in Moskou meer dan 700 betogers, meldt de mensenrechtenorganisatie OWD-Info. In Sint-Petersburg zouden meer dan 500 mensen zijn opgepakt.

Presidentsverkiezingen

Het is de tweede dag van grote demonstraties in een paar maanden. Eind maart gingen onverwacht veel Russen de straat op na een oproep van Navalny. Ook toen werden honderden mensen gearresteerd en kreeg Navalny een gevangenisstraf van vijftien dagen.

Aleksej Navalny is een van de weinige oppositieleiders die in Rusland in het openbaar protesteren tegen het bewind van president Poetin. Hij heeft eerder aangegeven dat hij zich volgend jaar zal kandideren voor het presidentschap, al is het onduidelijk of hem dat wordt toegestaan.